Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10

ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг - РИА Новости. Китайская компания Huawei представила дизайн обновленного пользовательского интерфейса EMUI 10 для установленной сейчас на ее смартфонах операционной системы Android от американской Google, презентация ОС прошла в рамках Huawei Developer Conference в городе Дунгань, передает корреспондент РИА Новости.

О новом пользовательском интерфейсе Huawei сообщила в пятницу вместе с анонсом собственной операционной системы HarmonyOS. Тогда компания сообщила, что с обновлением прошивки пользователи получат темную тему и новые иконки, более высокую производительность и глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Первыми в линейке смартфонов Huawei новую прошивку получит модель P30 Pro, программа бета-тестирования стартует с 8 сентября.

В ходе презентации обновленного дизайна вице-президент по UX (user experience)-дизайну в Huawei CBG Юмин Мао (Yumin Mao) рассказала, что компания обновила цветовую гамму, перейдя на шесть цветов оттенков Morandi. Тема на главном экране выполнена в цветах "облаков" и с изменением времени суток будет менять оттенок: от светлого днем до темного ночью.

"Мы используем телефон каждый день, и нам важно ежедневно чувствовать его натуральность и комфортность. Только в таком случае пользователям понравится продукт, это наша философия. Мы хотели создать что-то красивое и удобное с первого взгляда", - сообщила она в ходе презентации.

В дизайне иконок использовали принцип золотого сечения, сделав их более "натуральными" и гармоничными. Дизайн внутренних приложений - галереи фотографий, папка звонков, контактов, заметок и другие - выполнен в стиле журнала: сверху зона заголовка, по бокам свободное место, сам контент расположен по классической верстке новостей в газетах.