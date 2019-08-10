Названы самые распространенные фамилии в России

"Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать", — рассказал эксперт "Российской газете".