Названы самые распространенные фамилии в России

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Ученый заметил, что четверка лидеров остается неизменной долгие годы — это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. По данным большинства исследований, больше всего в стране Смирновых. Причем позиции этих фамилий в различных списках могут меняться в зависимости от региона.
"Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать", — рассказал эксперт "Российской газете".
По словам ученого, на распространенность фамилий главным образом влияют исторические и миграционные процессы.