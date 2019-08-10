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РИА Новости

Самолеты Ил-76 начали проливку военного склада под Ачинском

07:13, 10 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами, в субботу ведут проливку территории склада в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Ил-76 приступили к проливке территории склада в Ачинском районе. 10 августа экипажи самолетов совершат более 20 самолетовылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолетов доставит к месту сброса по 42 тонны воды. Работа авиации будет проводиться до полной проливки территории склада", - сказали в департаменте.
Взрыв на военном складе под Ачинском
Вчера, 07:01РИА Новости
Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до десяти
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее, 5 августа, пожар со взрывами произошел на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Тогда также был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. На следующий день пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеИл-76Красноярский крайРоссияПроисшествия
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