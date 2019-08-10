Самолеты Ил-76 начали проливку военного склада под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 10 авг - РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, оборудованные специальными водосливными устройствами, в субботу ведут проливку территории склада в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ил-76 приступили к проливке территории склада в Ачинском районе. 10 августа экипажи самолетов совершат более 20 самолетовылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолетов доставит к месту сброса по 42 тонны воды. Работа авиации будет проводиться до полной проливки территории склада", - сказали в департаменте.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.