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РИА Новости

Минздрав сообщил о третьем за месяц нападении на скорую помощь в Дагестане

02:02, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Третье за месяц нападение на скорую помощь произошло в Дагестане, сообщил в субботу региональный минздрав.
Ведомство сообщает на своей странице в Instagram, что на переулке в пригороде Махачкалы водитель "скорой", которая ехала на вызов к ребенку, остановился, чтобы уточнить адрес дома, откуда поступил вызов.
"В этот момент сзади подъехал автомобиль "Газель", водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя "скорой" и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что скорая помощь все же нашла необходимый дом и доставила больного ребенка в больницу. После этого пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с множественными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Ведомство отмечает, что злоумышленника задержали по горячим следам.
"Это уже третий случай нападения на врачей "скорой помощи" за последний месяц", - подчеркивает минздрав.
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РоссияДагестанМахачкалаПроисшествия
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