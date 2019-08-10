Минздрав сообщил о третьем за месяц нападении на скорую помощь в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 авг - РИА Новости. Третье за месяц нападение на скорую помощь произошло в Дагестане, сообщил в субботу региональный минздрав.

Ведомство сообщает на своей странице в Instagram , что на переулке в пригороде Махачкалы водитель "скорой", которая ехала на вызов к ребенку, остановился, чтобы уточнить адрес дома, откуда поступил вызов.

"В этот момент сзади подъехал автомобиль "Газель", водитель которого стал сигналить и оскорблять врачей. На просьбу проявить понимание, агрессивный мужчина избил водителя "скорой" и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что скорая помощь все же нашла необходимый дом и доставила больного ребенка в больницу. После этого пострадавшего водителя госпитализировали в отделение нейрохирургии с множественными ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Ведомство отмечает, что злоумышленника задержали по горячим следам.