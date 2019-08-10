В результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии пострадали 4 человека

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"В 22.53 поступило сообщение, что в городе Сунжа по улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Все они с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар уже ликвидирован. "Пожарные не позволили распространиться огню. В ликвидации пожара участвовали 25 человек и семь единиц техники", - добавили в МЧС.