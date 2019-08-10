"Вот где новация". Платонов — об ажиотаже вокруг выборов в Мосгордуму

В Мосгордуме он уже четверть века. И никто, пожалуй, не знает столичный орган законодательной власти лучше, чем Владимир Платонов, председательствовавший там с 1994 по 2014 год. В интервью РИА Новости он объяснил, почему нынешняя кампания, в которой он сам решил не участвовать, вызвала такой ажиотаж и как это в конечном счете повлияет на явку.

— Владимир Михайлович, уже которую неделю предвыборная кампания в Мосгордуму в топах информационных трендов. С чем лично вы связываете такой ажиотаж?

— Перед каждыми выборами политическая активность возрастала, ничего нового в данной кампании нет. Разве что сейчас больше людей, понимая важность Мосгордумы, хотят попасть в нее — вот откуда такой ажиотаж.

— То есть и раньше такая шумиха была?

— Раньше проводились различные локальные мероприятия в рамках действующего законодательства. Были громкие красивые законодательные инициативы, которые на самом деле невозможно принять, были пикеты. Вот только призывы к неповиновению, организации незаконных митингов — такого не было, это новация последних лет.

В предвыборной активности нет ничего страшного, лишь бы все происходило в рамках действующего законодательства и законопослушные москвичи от этого не страдали бы.

— Ажиотаж влияет на явку?

— Какое-то дополнительное внимание к выборам это привлечет. Но вообще ни в одной стране, городе выборы незаметно не проходят: борьба кандидатов за избирателей увеличивает активность последних. Думаю, явка на этих выборах будет больше.

— На сколько? В прошлый раз проголосовал лишь 21 процент горожан…

— В свое время оппозиционеры критиковали меня: "Владимир Михайлович, а как вы можете называться депутатом от своего округа. Там ведь живут столько-то человек, а пришло столько-то... Хотя, конечно, большинство из них проголосовало за вас". А я ответил: "Все имели право проголосовать, никого не запирали в квартире. Если вам так нужны еще голоса, добавьте всех тех, кто не явился, к тем, кто проголосовал. Потому что, если бы они были против меня, то пришли на выборы".

Но это лишь полемика, так как в законе все определено. Я уверен, что выборы пройдут в рамках действующего законодательства, — кто бы ни пытался навязать выборы с нарушениями. Ведь глупее этого невозможно ничего придумать! Подталкивать власти к утверждению и допуску всех, кто не выполнил требования законодательства, значит признать выборы несостоявшимися, нельзя издеваться над законом. Это то же самое, что выйти на футбольное поле и заявить, что игра будет проходить по всем правилам, а чуть позже разрешить кому-нибудь из игроков играть руками. Что за игра тогда будет?! Конечно же, игроков освищут и признают матч несостоявшимся!

— А есть смысл тогда идти на выборы? Ведь есть мнение, что Мосгордума, по сути, ничего не решает…

— Такие заявления делают либо незнающие, либо непорядочные люди, которые знают, что такое Московская городская дума и как она на самом деле важна, но почему-то нагло врут.

Московская городская дума принимает законы города Москвы — это важнейшие документы. Утверждает бюджет города — документ, позволяющий работать всем остальным законам: о социальной защите, помощи, работе школ, транспорта и так далее. Есть еще много других полномочий: депутаты, например, формируют избирательные комиссии, избирают избирком, мировых судей, аудиторов Счетной палаты, без заключения которой не принимается ни один связанный с финансами закон.

В уставе города прописаны 22 полномочия Московской городской думы и "иные, предусмотренные законодательством". Это те важнейшие полномочия, которые могут выполнять только депутаты, и никакая другая власть этого делать не может. В общем, не обращайте внимания на такие заявления.

— И это все единогласно принимается без каких-либо споров?

С первого созыва и до настоящего времени в составе Московской городской думы всегда были разные люди, имеющие свое мнение — личное или партийное. У нас были представители от трех до пяти партий. Звучат разные мнения, и не все документы принимаются единогласно.

— А какие, на ваш взгляд, самые важные?

— Если говорить о деятельности Мосгордумы с 1993 года, в которой я имел счастье участвовать, посмотрите на то, как город с той поры изменился. Это благодаря законам, принятым депутатами. Например, 15 лет назад мы утвердили закон о создании доступной среды, и вот уже какой год Москва становится все более удобной для инвалидов.