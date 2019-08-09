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РИА Новости

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

23:56, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию
Поезд прибывает на станцию
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Поезд прибывает на станцию. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
"Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского". Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом", - говорится в сообщении.
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В свою очередь, Мосгортранс сообщил на своей странице в Twitter, что запущены компенсационные автобусы, останавливающиеся у всех станций "розовой" ветки. Проезд на автобусах бесплатный.
"Поехали компенсационные автобусы. Остановки у метро: Косино — Улица Дмитриевского — Лухмановская — Некрасовка. Автобусы едут по Каскадной улице, Косинскому шоссе, Проектируемому проезду № 45 и Покровской улице", - говорится в сообщении.
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