В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
"Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского". Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Мосгортранс сообщил на своей странице в Twitter, что запущены компенсационные автобусы, останавливающиеся у всех станций "розовой" ветки. Проезд на автобусах бесплатный.
"Поехали компенсационные автобусы. Остановки у метро: Косино — Улица Дмитриевского — Лухмановская — Некрасовка. Автобусы едут по Каскадной улице, Косинскому шоссе, Проектируемому проезду № 45 и Покровской улице", - говорится в сообщении.