В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter

"Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского". Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Мосгортранс сообщил на своей странице в Twitter, что запущены компенсационные автобусы, останавливающиеся у всех станций "розовой" ветки. Проезд на автобусах бесплатный.