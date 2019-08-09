В Петербурге электричка сбила подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели под поездом в Петербурге подростка, который переходил пути в наушниках, сообщает Северо-Западное управление СК на транспорте. По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось.
Как уточняет ведомство, несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ручьи на северо-западе города.
"По предварительным данным, 9 августа… 15-летний подросток, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. По железнодорожным путям двигалась электричка. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате подросток получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи добавляют, что направят информацию в профильные учреждения и органы профилактики с тем, чтобы устранить условия для подобных происшествий.
30 июля 2014, 23:48РИА НовостиЖенщины чудом избежали смерти, "нырнув" под едущий на них поезд. ВИДЕОИнцидент произошел на севере США. Две женщины переходили озеро по железнодорожному мосту, когда увидели, что сзади на них мчится поезд. Им ничего не оставалось, как лечь на рельсы, - это и помогло спастись.