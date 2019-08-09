В Петербурге электричка сбила подростка

Женщины чудом избежали смерти, "нырнув" под едущий на них поезд. ВИДЕО Инцидент произошел на севере США. Две женщины переходили озеро по железнодорожному мосту, когда увидели, что сзади на них мчится поезд. Им ничего не оставалось, как лечь на рельсы, - это и помогло спастись.