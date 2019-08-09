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РИА Новости

В Петербурге электричка сбила подростка

23:53, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВагон поезда
Вагон поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вагон поезда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели под поездом в Петербурге подростка, который переходил пути в наушниках, сообщает Северо-Западное управление СК на транспорте. По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось.
Как уточняет ведомство, несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ручьи на северо-западе города.
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"По предварительным данным, 9 августа… 15-летний подросток, находясь в наушниках, переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. По железнодорожным путям двигалась электричка. Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате подросток получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи добавляют, что направят информацию в профильные учреждения и органы профилактики с тем, чтобы устранить условия для подобных происшествий.
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Следственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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