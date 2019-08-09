Fitch повысило рейтинг России

Как отметил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, Fitch фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года. По его словам, повышение рейтинга — это новое подтверждение адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста.