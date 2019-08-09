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РИА Новости

Fitch повысило рейтинг России

23:25, 9 августа 2019
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© MIGUEL MEDINA / AFPFitch
Fitch
© MIGUEL MEDINA / AFP
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
В агентстве отметили, что Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая:
обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность;
снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике;
поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям.
Fitch также подчеркнуло, что принятые российскими властями меры позволят справиться с санкциями.
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Как отметил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, Fitch фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года. По его словам, повышение рейтинга — это новое подтверждение адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста.
В Минфине также выразили надежду, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга России другими агентствами "большой тройки".
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Антон СилуановМинистерство финансов РФFitch RatingsРоссияЭкономика
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