МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
В агентстве отметили, что Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая:
—обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность;
—снижает влияние зависимости от цен на нефть в экономике;
—поддерживает повысившуюся стойкость к внешним потрясениям.
Fitch также подчеркнуло, что принятые российскими властями меры позволят справиться с санкциями.
Как отметил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, Fitch фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года. По его словам, повышение рейтинга — это новое подтверждение адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста.
В Минфине также выразили надежду, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга России другими агентствами "большой тройки".