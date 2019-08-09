Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T23:11Z
https://ria.ru/20190809/1557364532.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148528/06/1485280684_0:156:3076:1886_1036x0_80_0_0_1e3ba93f59db87b2e47738a19e4d280a.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о ночных заморозках в Коми и Архангельской области

23:11, 9 августа 2019
1073
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек в морозный день
Молодой человек в морозный день
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Молодой человек в морозный день. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Ночные заморозки с температурой до -2 градусов ожидаются в республике Коми на выходных, а также в начале следующей недели, сообщает региональное управление МЧС. По данным Северного управления по гидрометеорологии, заморозки до -1 ожидаются также в соседних районах Архангельской области.
"С 10 по 13 августа на территории… Коми в ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов", - говорится в сообщении МЧС по Коми.
Люди под зонтами во время дождя в Москве
7 августа, 16:35РИА Новости
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
Согласно материалам на сайте республиканского центра по гидрометеорологии, в ночь на субботу заморозки могут затронуть северо-западные районы Коми, в ночь на воскресенье похолодание может распространиться и на центральные районы. В среднем, как отмечает ведомство, температурный фон по-прежнему будет ниже нормы на 4-6 градусов.
"Можно уже с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное. Анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории наблюдается впервые", - говорится в материалах гидрометцентра Коми.
Согласно материалам Северного управления по гидрометеорологии, в других северных регионах СЗФО заморозки до -1 возможны также в субботу ночью на северо-востоке Архангельской области при дневной температуре в субботу +3 +8.
Жара в Москве
18 июля, 13:43Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Волны жары". Эксперты рассказали об аномальных сюрпризах погодыКлиматолог предупредил о риске аномальной жары в одном из регионов России. В эфире радио Sputnik эксперты высказали свою точку зрения по этому вопросу.
010203
Обсудить 0
ПогодаМЧСГидрометцентрАрхангельская областьКомиОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Лента
новостей
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Люди с украинским флагом
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Солист группы Би-2 Лева БИ-2 выступает на музыкальном фестивале Нашествие
"Би-2" представили первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна"
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
Названо время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
07:52Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
07:49Два землетрясения произошли на Камчатке
07:20В Ачинском районе восстановлен поврежденный взрывом железнодорожный путь
07:13Самолеты Ил-76 начали проливку военного склада под Ачинском
Лента новостейМолния