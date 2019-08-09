В России прокомментировали появление украинского флага в Крыму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские политики прокомментировали поднятие украинского флага в Крыму.

Ранее советник председателя Херсонской обладминистрации Богдан Ковалев опубликовал в Facebook фото и видео с поднятым на возвышенности украинским госсимволом. По словам политика, флаг установили в Судаке "местные патриоты Украины".

В украинской общине Крыма подчеркнули, что не имеют отношение к случившемуся.

"А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки", — заявила РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.

Она также посоветовала Ковалеву лучше искать поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли своего региона.

"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом", — добавила Гридчина.

Не заслуживает внимания

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что случившееся не заслуживает внимания.

"Подняли его на минуту, сняли на видео, опустили. Мелкая провокация, не более того", — заявил политик РБК.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также назвал случившееся провокацией, организованной украинскими националистами, поскольку на нее очень быстро отреагировали киевские власти.

"Мы принимаем украинских туристов, бережно относимся к украинской культуре, языку и искусству, но мы не допустим таких провокаций. Также хотелось бы сказать, что украинский государственный флаг никогда не будет поднят в Крыму, это удел провокаторов и фантазии националистов", — цитирует его РБК.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал дать случившемуся правовую оценку.