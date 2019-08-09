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РИА Новости

В России прокомментировали появление украинского флага в Крыму

22:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХрам-маяк в селе Малореченское, Крым
Храм-маяк в селе Малореченское, Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские политики прокомментировали поднятие украинского флага в Крыму.
Ранее советник председателя Херсонской обладминистрации Богдан Ковалев опубликовал в Facebook фото и видео с поднятым на возвышенности украинским госсимволом. По словам политика, флаг установили в Судаке "местные патриоты Украины".
Флаг Украины
Вчера, 15:55РИА Новости
В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
В украинской общине Крыма подчеркнули, что не имеют отношение к случившемуся.
"А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки", — заявила РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.
Она также посоветовала Ковалеву лучше искать поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли своего региона.
"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом", — добавила Гридчина.

Не заслуживает внимания

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что случившееся не заслуживает внимания.
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"Подняли его на минуту, сняли на видео, опустили. Мелкая провокация, не более того", — заявил политик РБК.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также назвал случившееся провокацией, организованной украинскими националистами, поскольку на нее очень быстро отреагировали киевские власти.
"Мы принимаем украинских туристов, бережно относимся к украинской культуре, языку и искусству, но мы не допустим таких провокаций. Также хотелось бы сказать, что украинский государственный флаг никогда не будет поднят в Крыму, это удел провокаторов и фантазии националистов", — цитирует его РБК.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал дать случившемуся правовую оценку.
"У нас в Крыму нет оснований, чтобы что-то такое можно было сделать. За этой провокацией ничего не стоит. В ближайшее время будем встречаться с судакчанами. Украинская история забыта и снята с повестки дня", — отметил он в беседе с КП-Крым.
Крым
7 августа, 22:00РИА Новости
В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма
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Ефим ФиксСергей ЦековРоссияУкраинаОбществоПолитика
Популярные комментарии
За Обладание КРЫМА! Сколько тысяч Русских солдат погибло!? Во время существования Запорожских Украинских казаков? Они просто не учавствовали в этом! КРЫМ -Всегда был территорией России! Это во времена Советского Союза,Н,С, Хрущев подарил КРЫМ-Украине ! Не Думая и не с кем не согласуя-свое решение! Даже не существует ни какого протокола решенияния в Истории!
9 августа, 23:37
Вячеслав Кустарев Кустарев
8501002
Значит нет и никаких подарков! Там живут ЛЮДИ! И нельзя их швырять,как мешок картошки! Это по Истории Русский КРЫМ-где живут Русские Люди !
9 августа, 23:43
Вячеслав Кустарев Кустарев
5300003
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