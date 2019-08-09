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РИА Новости

Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность

20:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Минсельхоз России считает возможным использовать продовольственные товары, соответствующие ветеринарным и фитосанитарным требованиям (например, продукты с неистекшим сроком годности, которые снимаются с реализации в магазинах), в благотворительных целях в рамках соответствующего федерального закона", - сказали в пресс-службе.
При этом министерство указывает, что действующим законодательством не предусмотрено уничтожение пригодных для употребления продуктов питания. "В соответствии с федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов", могут быть уничтожены только некачественные и опасные пищевые продукты, а также продукты без товарно-сопроводительных документов", - отметили в Минсельхозе.
Роспотребнадзор в начале июня выступил с инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. Позже аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ - запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, а также обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
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