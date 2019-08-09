Безопасность санкционных продуктов нельзя гарантировать, заявил Минсельхоз

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Безопасность санкционных продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, нельзя гарантировать - такие продукты признаются некачественными и подлежат уничтожению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В случае с санкционной продукцией, а также иными товарами, не соответствующими ветеринарным и фитосанитарным требованиям, невозможно гарантировать безопасность их потребления. Такие товары признаются некачественными и опасными и подлежат уничтожению", - сказали в пресс-службе министерства.

Продукты, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, уничтожаются с августа 2015 года. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Роспотребнадзор в начале июня выступил с инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. Позже аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ - запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, а также обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.