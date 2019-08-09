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РИА Новости

Безопасность санкционных продуктов нельзя гарантировать, заявил Минсельхоз

20:23, 9 августа 2019
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© Управление Россельхознадзора по Белгородской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в Белгородской области
Уничтожение санкционной продукции в Белгородской области
© Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Безопасность санкционных продуктов, ввоз которых в Россию запрещен в рамках продовольственного эмбарго, нельзя гарантировать - такие продукты признаются некачественными и подлежат уничтожению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"В случае с санкционной продукцией, а также иными товарами, не соответствующими ветеринарным и фитосанитарным требованиям, невозможно гарантировать безопасность их потребления. Такие товары признаются некачественными и опасными и подлежат уничтожению", - сказали в пресс-службе министерства.
Продукты, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, уничтожаются с августа 2015 года. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.
Роспотребнадзор в начале июня выступил с инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. Позже аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ - запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, а также обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
В публичном пространстве идея запрета на уничтожение продуктов, которые пригодны для употребления, связывалась с отказом от утилизации санкционных товаров.
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