Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБ Украины

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Николая Кулешова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.
Кулешов с 2014 года был первым заместителем начальника департамента.
Зеленский в июне своим указом уволил трех глав отделов СБ Украины, в том числе предыдущего начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Александра Климчука.
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