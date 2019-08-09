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РИА Новости

Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБ Украины

19:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Николая Кулешова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - сказано в указе.
Кулешов с 2014 года был первым заместителем начальника департамента.
Зеленский в июне своим указом уволил трех глав отделов СБ Украины, в том числе предыдущего начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Александра Климчука.
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Вчера, 19:11Сказано в эфире - Радио Sputnik
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