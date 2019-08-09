Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБ Украины

Политолог: Зеленского похвалили за "смелость"? Скорее, за наглость Американский дипломат похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за смелость позвонить Владимиру Путину. В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал слова дипломата с иронией.