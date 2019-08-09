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РИА Новости

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

19:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 9 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает". Зеленский на той же пресс-конференции призвал собравшихся почтить минутой молчания память четверых украинских военных, погибших в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность.
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"Турецкая сторона не стала выносить на повестку дня переговоров с Зеленским обсуждение соглашения между Украиной и США о противодействии строительству газопровода "Турецкий поток". Повестку дня полностью определила Украина, и на пресс-конференции это было хорошо видно. Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания", — сказал Перинчек РИА Новости.
По его словам, объявление Зеленским на пресс-конференции минуты молчания в честь погибших военных является беспрецедентным в мировой дипломатии. "Когда украинская делегация встала, члены турецкого правительства сначала не могли понять, что им делать, и, переглянувшись, лишь в рамках гостеприимства простояли эту минуту", — заявил турецкий политик.
По его словам, стратегическое партнерство — это не компания с ограниченной ответственностью, оно определяет позицию государства, а сегодня место Турции в разделении Атлантика — Азия ясно. "Турецкая стратегия "Новое открытие Азии" дает ответ на это. Россия — один из наших основных партнеров. А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий. И даже бывший шоумен заставляет Турцию танцевать — ту странную "минуту молчания", которую мы наблюдали на пресс-конференции, можно объяснить именно так", — сказал Перинчек.
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"Надежды не сбываются". В Киеве заявили о "войне с Россией" из-за КрымаИзбранный депутат Рады заявил о "войне с Россией" из-за Крыма. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, заявления украинских политиков в последнее время становятся все более воинственными.
Если кто-то хочет быть стратегическим партнером со всеми, значит, он ни с кем не сможет иметь настоящее стратегическое партнерство, и такой подход может стать очень опасным для страны, отметил политик. Он назвал отношения Турции с США и НАТО "партнерством на бумаге".
"Мы вроде как члены НАТО, но от альянса мы по факту отлучены, а в Средиземноморье (при конфликте вокруг Кипра) мы столкнулись с ним лицом к лицу. Однако мы все еще называем США "стратегическим партнером"! А также раздаем эпитеты "стратегический партнер" таким странам, как Украина, которая является американской марионеткой. Что это за стратегические партнеры, которые в ноябре 2018 года договорились о противодействии "Турецкому потоку"? Почему Турция ищет себе стратегических партнеров среди стран, которые угрожают ее энергетической безопасности?" — сказал Перинчек.
"Если бы Турция на переговорах с Украиной поставила вопрос о заключенном между Украиной и США соглашении о противодействии "Турецкому потоку", ей не пришлось бы играть роль в этой комедии. То, что произошло, было саботажем российско-турецкой дружбы, тривиальным подстрекательством. Украинский президент Зеленский ради США попытался взорвать наше с Россией сотрудничество во многих сферах, включая энергетическую", — заявил лидер партии.
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8 августа, 23:45РИА Новости
В России ответили на заявление Эрдогана о Крыме
Хотя Москва после заявления Эрдогана о непризнании Крыма частью России показала свою реакцию, но она оставляет дверь открытой, отметил Перинчек. "Как верно заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно понимать, что Крым — неотъемлемая часть России. Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу", — добавил турецкий политик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Догу ПеринчекНАТОВладимир ЗеленскийТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Очень правильные слова
9 августа, 19:17
Александр Тарасенко
13040006
Эрдоган ляпнет и потом удивляется почему нет туристов из России и не покупают турецкие помидоры. )))
9 августа, 21:50
iil.1964
8270004
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