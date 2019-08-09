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РИА Новости

Представитель омбудсмена Петербурга посетил пострадавшего в "Крестах"

18:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкЗдание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Здание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Представитель уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в пятницу посетил арестанта, который якобы стал жертвой насилия со стороны других заключенных в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает аппарат омбудсмена.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
Вчера, 18:17РИА Новости
Генпрокуратура проверит "Кресты" после сообщений о пытках
Ранее сообщалось, что также доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточняло, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения". В пятницу о проверке СИЗО-1 после сообщений о пытках заявила Генпрокуратура России.
"Сегодня сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге… посетил отделение судебно-психиатрической экспертизы городской психиатрической больницы №6, где в настоящее время находится подследственный,… в отношении которого было применено насилие со стороны сокамерников в СИЗО-1", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена.
Как отмечает ведомство, арестант "изложил свою версию произошедшего, которая не ограничивается бытовым конфликтом" и передал в адрес омбудсмена заявление о содействии в защите своих прав.
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Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
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