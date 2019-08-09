Представитель омбудсмена Петербурга посетил пострадавшего в "Крестах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Представитель уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в пятницу посетил арестанта, который якобы стал жертвой насилия со стороны других заключенных в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известного как "Кресты-2", сообщает аппарат омбудсмена.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.

Ранее сообщалось, что также доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточняло, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения". В пятницу о проверке СИЗО-1 после сообщений о пытках заявила Генпрокуратура России.

"Сегодня сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге… посетил отделение судебно-психиатрической экспертизы городской психиатрической больницы №6, где в настоящее время находится подследственный,… в отношении которого было применено насилие со стороны сокамерников в СИЗО-1", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена.