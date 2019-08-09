"Однажды… в Голливуде" заработал в СНГ за день проката 125 миллионов рублей

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фильм Квентина Тарантино "Однажды … в Голливуде" показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера: за первый день проката в России и других странах СНГ картина заработала более 125 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia.

"По итогам первого дня проката в России и СНГ 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера. Фильм заработал за четверг более 125 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Известный ТВ актер Рик Далтон, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо и его дублер Клифф Бут, которого сыграл Брэд Питт, пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.