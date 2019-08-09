Генпрокуратура проверит "Кресты" после сообщений о пытках

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.

"Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка (СИЗО-1 - ред.) по сообщениям ряда средств массовой информации о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что проверку проведут работники управления Генпрокуратуры с участием сотрудников центрального аппарата прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что также доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".