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РИА Новости

Генпрокуратура проверит "Кресты" после сообщений о пытках

18:17, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкЗдание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Здание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2". Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил РИА Новости, что проверка центрального аппарата ФСИН в СИЗО-1 выявила множество нарушений со стороны сотрудников.
Здание нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
8 августа, 19:35РИА Новости
Омбудсмен Петербурга посетил "Кресты" после сообщений о пытках заключенных
"Управлением по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована проверка (СИЗО-1 - ред.) по сообщениям ряда средств массовой информации о неправомерных действиях в Санкт-Петербурге лиц, заключенных под стражу, в отношении других арестованных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что проверку проведут работники управления Генпрокуратуры с участием сотрудников центрального аппарата прокуратуры Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что также доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти отмечали, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2" с начала 2019 года. Заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
8 августа, 10:56РИА Новости
Член СПЧ посетит "Кресты" после сообщений о возможных пытках заключенных
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