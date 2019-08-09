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РИА Новости

Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране

18:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖ.-И. Ле Дриан
Ж.-И. Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ж.-И. Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости. Франции не нужно разрешение, чтобы выражать свое мнение, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в ответ на слова президента США Дональда Трампа о контактах с Тегераном.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые посылают Исламской Республике "противоречивые сигналы", как, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что никто не уполномочен представлять США в диалоге с Ираном.
"По поводу Ирана Франция выражает свое суверенное мнение. Она твердо привержена миру и безопасности в регионе, она привержена тому, чтобы снизить напряжение и не нуждается в каком-либо разрешении для этого", — говорится в заявлении Ле Дриана, которое распространила пресс-служба французского МИД.
Глава ведомства подчеркнул, что Париж продолжает соблюдать Венское соглашение от 2015 года, "как это делают другие участники договора, за исключением США, и настойчиво просит Иран вернуться к выполнению своих обязательств".
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Министр отметил, что для продолжения диалога в условиях обострения напряженности нужны политические инициативы.
"Это именно то, что делает президент Макрон в полностью прозрачной манере с нашими партнерами, в первую очередь с европейскими странами, подписавшими соглашение. Естественно, он информирует американские власти. Необходимо объединить усилия, чтобы эта конфликтная ситуация не превратилась в опасную конфронтацию", — заключил Ле Дриан.
Как ранее сообщили в Тегеране по итогам телефонного разговора президента Хасана Роухани с Макроном, французский лидер отметил важность достижения такого результата по ситуации вокруг ядерной сделки, который был бы приемлемым для всех сторон и обеспечивал интересы Ирана.
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Жан-Ив Ле ДрианДональд ТрампФранцияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну очень смелое заявление.. "Мы что хотим то и говорим и нам плевать на Трампа но мы конечно же заранее его предупредили и никакого конфликта мы не хотим. Поэтому дико извиняемся и больше так не будем"))..
9 августа, 19:35
ssidorjan1919
22262000
милые бранятся
9 августа, 20:26
bberia
2960000
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