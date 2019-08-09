Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости. Франции не нужно разрешение, чтобы выражать свое мнение, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в ответ на слова президента США Дональда Трампа о контактах с Тегераном.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые посылают Исламской Республике "противоречивые сигналы", как, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что никто не уполномочен представлять США в диалоге с Ираном.

"По поводу Ирана Франция выражает свое суверенное мнение. Она твердо привержена миру и безопасности в регионе, она привержена тому, чтобы снизить напряжение и не нуждается в каком-либо разрешении для этого", — говорится в заявлении Ле Дриана, которое распространила пресс-служба французского МИД.

Глава ведомства подчеркнул, что Париж продолжает соблюдать Венское соглашение от 2015 года, "как это делают другие участники договора, за исключением США, и настойчиво просит Иран вернуться к выполнению своих обязательств".

Министр отметил, что для продолжения диалога в условиях обострения напряженности нужны политические инициативы.

"Это именно то, что делает президент Макрон в полностью прозрачной манере с нашими партнерами, в первую очередь с европейскими странами, подписавшими соглашение. Естественно, он информирует американские власти. Необходимо объединить усилия, чтобы эта конфликтная ситуация не превратилась в опасную конфронтацию", — заключил Ле Дриан.