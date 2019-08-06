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РИА Новости

Иран выступил за свободу судоходства в Ормузском проливе

20:15, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 авг - РИА Новости. Тегеран выступает за свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе очередного телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы настаиваем на безопасности и свободе судоходства в регионе и Ормузском проливе. Ежедневно свободно проходят десятки кораблей, в то время как вооруженные силы по правилам осуществляют надзор", - сказал Роухани во вторник.
Он также отметил, что на фоне усилий Франции и Ирана по снижению напряженности в регионе, США предпринимают провокационные шаги.
Президенты, согласно сообщению, опубликованному на сайте Роухани, затронули ситуацию вокруг ядерной сделки. Так, президент Ирана подчеркнул необходимость активизировать сотрудничество Тегерана с другими странами в банковской и нефтяной сферах.
В свою очередь Макрон отметил, что для Парижа важно достичь такого результата по ситуации вокруг ядерной сделки, который был бы для сторон приемлемым и обеспечивал интересы Ирана.
Президент Ирана Хасан Роухани
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