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РИА Новости
Союзное государство

У Москвы и Минска единые подходы к исторической правде, заявил посол России

17:56, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск придерживаются единых подходов к вопросам исторической правды и сохранения памяти о Великой Отечественной войне.
"Считаю значимым, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил приглашение в адрес Александра Лукашенко стать участником торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая следующего года. Приглашение также подтверждает единую оценку исторической правды, историческую память о подвиге, масштаб которого мы не всегда осознаем", - заявил посол, посещая в пятницу мемориальный комплекс "Хатынь" недалеко от белорусской столицы.
Он назвал очень важным тот факт, что в Белоруссии "сегодня чутко, внимательно и заботливо сохраняют память о тех, кого нет, кто, испытывая немыслимые страдания, ушел с этой земли". Дипломат подчеркнул, что особенно это важно для воспитания и формирования молодых людей как истинных граждан своей страны. Мезенцев отметил, что сохранение исторической памяти и уважение к подвигу советского народа важно и для отношений России и Белоруссии.
"Бывая в таком уникальном месте уважения к (исторической - ред.) памяти (как мемориальный комплекс "Хатынь" - ред.), понимаешь, что тот подвиг, который был совершен, имеет непреходящее значение и глубину, он не имеет права быть забытым", - сказал российский посол, делясь впечатлениями о мемориальном комплексе.
Михаил Мясникович
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Во время посещения комплекса Мезенцев ознакомился с историей белорусской деревни, сожженной фашистскими захватчиками вместе с ее жителями весной 1943 года, а также с историей некоторых других белорусских поселений, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. Посол посетил музей, возложил венок к вечному огню.
В рамках посещения Мезенцевым "Хатыни" было подписано соглашение о сотрудничестве между данным мемориальным комплексом и Центральным музеем Великой Отечественной войны (Москва). Данный документ открывает возможности для организации экспозиции о белорусской Хатыни в российском музее, а также в других музеях и мемориалах, которые являются участниками проекта "Территория Победы". Данный проект объединяет 175 учреждений России и стран СНГ.
Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области Белоруссии — стала символом трагедии белорусского народа, пережитой в годы Великой Отечественной войны. В 1969 году на месте сожженной Хатыни был открыт мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных белорусских деревнях и погибших в годы войны жителях Белоруссии и как символ мужества и непокоренности народа.
Константин Милюков
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Союзное государствоДмитрий МезенцевБелоруссияРоссияВ мире
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