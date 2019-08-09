ЦИК предложил использовать портал госуслуг для сбора подписей за кандидатов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Для усовершенствования механизма сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов может быть использован портал Госуслуг, сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее она заявляла, что механизм сбора подписей избирателей устарел, поскольку с развитием технологий появилось больше возможностей для фальсификаций, кроме того, люди стали опасаться предоставлять свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться в различных целях.
"Целый ряд факторов, который изменил отношения в обществе, мы тоже должны учитывать. Именно поэтому мы предлагаем современные цифровые методы, чтобы люди все точно знали, не выходя из дома, если они хотят отдать подпись. Можно делать это через портал госуслуг и так далее. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, за кого он считает нужным", - подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что все возможные усовершенствования избирательного законодательства будут обсуждаться после завершения текущей кампании.