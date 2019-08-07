Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел, заявила Памфилова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, после завершения кампании Центральная избирательная комиссия будет настоятельно предлагать изменения в законодательство, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе", — сказала Памфилова на заседании комиссии.

Она отметила, что с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации. От устаревшего механизма сбора подписей, по ее мнению, страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.

"Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения", — считает глава ЦИК. Памфилова добавила, что у комиссии есть предложения, которые планируют внести уже после избирательной кампании.