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РИА Новости

Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел, заявила Памфилова

13:04, 7 августа 2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, после завершения кампании Центральная избирательная комиссия будет настоятельно предлагать изменения в законодательство, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе", — сказала Памфилова на заседании комиссии.
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
6 августа, 19:00
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Она отметила, что с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации. От устаревшего механизма сбора подписей, по ее мнению, страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.
"Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения", — считает глава ЦИК. Памфилова добавила, что у комиссии есть предложения, которые планируют внести уже после избирательной кампании.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Пятого июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты, до выборов допустили 233 человека, 57 получили отказ. При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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ЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
Популярные комментарии
"Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения" - конечно, после такого цирка, который Вы устроили, аж смешно и в то же время больно было смотреть на этот балаган... Оправдания себя и прямое игнорирование предоставляемых фактов...
7 августа, 14:37
Андрей Смирнов
1310006
Правильно, надо опять голосовать с помощью белых и черных камешков, как в старые, добрые времена.
7 августа, 13:06
Владимир Белов
0122000
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