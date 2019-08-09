Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Сергея Фомина и Айдара Губайдулина — двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фомин пробудет под арестом до 8 октября, Губайдулин — до 9 октября.

Ранее Фомина объявили в розыск, накануне его задержали. Мужчину обвиняют по статье "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Ходатайствуя об аресте, следователь отметила, что, "находясь на свободе, Фомин может скрыться и объединиться с другими участниками для выработки позиции по противодействию расследованию".

Оглашая ходатайство по Губайдулину, следователь зачитал общую, не персонализированную фабулу дела, из которой следует, что протестующие "кидали камни и бутылки, распыляли газ" в сторону правоохранителей, а также "перекрыли дорогу на Садовом кольце".

Защитник отметил, что позиция следствия о брошенной "в сторону ОМОНа пластиковой бутылке" не отмечена в фабуле обвинения.

Он подчеркнул, что действия Губайдулина не конкретизированы, а на представленных в суде фотографиях невозможно опознать кого-либо из-за их плохого качества. Сам обвиняемый вину не признал.

Представитель Генпрокуратуры также назвала профессию обвиняемого — программист — основанием для заключения в СИЗО.

"Учитывая его профессиональные знания, органы ФСИН при избрании ему домашнего ареста не смогут контролировать (его действия в интернете. — Прим. ред.)", — сказала прокурор.

Массовые беспорядки в Москве

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, прошли в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. В общей сложности полиция задержала за различные нарушения около 1,7 тысячи человек.

СК России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, задержаны 12 фигурантов, 11 из них арестованы.

Также в московские суды поступило 1199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля.

"Из этого количества дел рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 арестов, шестерым — обязательные работы, 704 штрафа. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении", — сказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

По событиям 3 августа в суды поступило 716 дел.