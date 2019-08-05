Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин скрылся и объявлен в розыск, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

"Установлена личность еще одного участника массовых беспорядков – Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления", - говорится в сообщении.

Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (Массовые беспорядки). Следователями даны поручения ГУ МВД России по Москве и Московской области найти Фомина.

Среди задержанных уже числится девять человек, все они арестованы по решению суда.