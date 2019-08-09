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РИА Новости

Минприроды заявило об отсутствии угрозы лесных пожаров в Сибири для городов

17:26, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики, говорится в сообщении Минприроды.
"Как отметили представители лесных ведомств Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, по всем пожарам на территории регионов отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики", - сообщает министерство.
Тушение лесных пожаров
5 августа, 11:53Программы - Радио Sputnik
"КомпАс". Эксперт о пожарах в Сибири: трагедии в этом нетГибель деревьев и лесных обитателей в сибирских пожарах – это, конечно, трагедия, отметил в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. Но, по его словам, лес сам восстановится.
По данным Минприроды, в настоящее время режим ЧС действует в четырех субъектах РФ в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и двух муниципальных районах Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ, в 13 субъектах введен запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.
Как говорится в сообщении, по состоянию на 9 августа в Якутии проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1,2 тысячи гектаров. В Красноярском крае проводятся работы по тушению 86 лесных пожаров на площади 64, 4 тысячи гектаров. В Иркутской области проводятся работы по тушению 75 пожаров на площади 126,6 тысячи гектаров.
Лесные пожары
3 августа, 04:13РИА Новости
Ученый: пожары в Сибири могут сами потухнуть через две недели
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СибирьМинприродыКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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