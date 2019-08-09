Глава СПЧ поддержал идею создать список мест для митингов и акций

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов поддержал идею члена Совета Федерации Людмилы Боковой определить конкретные места для митингов и акций, так как при соблюдении ряда условий число конфликтов, связанных со свободой собраний, уменьшится.

Ранее сенатор Людмила Бокова предложила определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.

"Мне нравится эта идея. Но только при ее реализации должны быть несколько условий", - сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, во-первых, таких мест должно быть достаточно много, и они должны быть расположены в популярных среди жителей местах.

"Во-вторых, они должны предоставляться на равных основаниях всем заявителям вне зависимости от их политических предпочтений. Не должно быть двойных стандартов. В-третьих, должны быть оговорены специальные места, где можно проводить публичные мероприятия без предварительного уведомления. В-четвертых, нужно сократить минимальный срок для предварительного уведомления по предстоящим публичным мероприятиям и предусмотреть возможность в экстренных случаях предупреждать непосредственно в день их проведения", - пояснил глава совета.