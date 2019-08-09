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РИА Новости

Глава СПЧ поддержал идею создать список мест для митингов и акций

17:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов поддержал идею члена Совета Федерации Людмилы Боковой определить конкретные места для митингов и акций, так как при соблюдении ряда условий число конфликтов, связанных со свободой собраний, уменьшится.
Ранее сенатор Людмила Бокова предложила определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
"Мне нравится эта идея. Но только при ее реализации должны быть несколько условий", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, во-первых, таких мест должно быть достаточно много, и они должны быть расположены в популярных среди жителей местах.
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"Во-вторых, они должны предоставляться на равных основаниях всем заявителям вне зависимости от их политических предпочтений. Не должно быть двойных стандартов. В-третьих, должны быть оговорены специальные места, где можно проводить публичные мероприятия без предварительного уведомления. В-четвертых, нужно сократить минимальный срок для предварительного уведомления по предстоящим публичным мероприятиям и предусмотреть возможность в экстренных случаях предупреждать непосредственно в день их проведения", - пояснил глава совета.
"Если все эти условия буду соблюдены, то, полагаю, число конфликтов, связанных со свободой собраний, станет меньше", - заключил он.
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СПЧСовет Федерации РФМихаил ФедотовМоскваРоссияОбщество
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