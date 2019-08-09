"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".

Как пояснила пресс-секретарь Руслана Данылив в эфире ObozTV , в случае непредвиденных обстоятельств ответственность легла бы на Киев.

"Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины", — добавила она.

Данылив подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолет в свое воздушное пространство. Грозу же и аналогичные метеоявления следует расценивать как угрозу, отметила представитель "Украэроруха".

Кроме того, Данылив прокомментировала негативную реакцию некоторых украинцев на это решение.

"Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "зраде" (укр., "предательство". — Прим. ред.) — это абсолютно безосновательно", — заключила она.

Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус" получил разрешение войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозу. В воздушных границах Украины Boeing 737 находился 26 минут. Представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Киев и назвала произошедшее отличной новостью.