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РИА Новости

"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

17:10, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Как пояснила пресс-секретарь Руслана Данылив в эфире ObozTV, в случае непредвиденных обстоятельств ответственность легла бы на Киев.
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"Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины", — добавила она.
Данылив подчеркнула, что в чрезвычайной ситуации Киев не имеет права не пустить самолет в свое воздушное пространство. Грозу же и аналогичные метеоявления следует расценивать как угрозу, отметила представитель "Украэроруха".
Кроме того, Данылив прокомментировала негативную реакцию некоторых украинцев на это решение.

"Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о "зраде" (укр., "предательство". — Прим. ред.) — это абсолютно безосновательно", — заключила она.

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"Речь о безопасности". Аналитик о пролете российского самолета над УкраинойУкраинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, следует из заявления госпредприятия "Украэрорух". Что может означать этот жест, предположил в эфире радио Sputnikполитический аналитик Павел Шипилин.
Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус" получил разрешение войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозу. В воздушных границах Украины Boeing 737 находился 26 минут. Представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Киев и назвала произошедшее отличной новостью.
Украина закрыла небо для российских пассажирских и грузовых перевозок, в том числе транзитных, в 2015 году. Москва ввела зеркальные меры.
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6302997914
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Популярные комментарии
Попробывали бы не пустить)))
9 августа, 18:00
Константин Чистов
10500033
А что за кипишь подняли, в чем сенсация? Нормальная работа Украинского УВД. В том году также по запросу обходили грузовые очаги через Львовскую зону с последующем выходом к полякам.
9 августа, 17:42
IIIvan Ivanov
2820000
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