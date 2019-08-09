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РИА Новости

Опрос показал отношение россиян к использованию учениками телефонов в школе

16:58, 9 августа 2019
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© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Большинство россиян считают, что учебе в школе серьезно вредят телефоны и планшеты, только 6% опрошенных выступают против любых запретов на их использование, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.
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Согласно данным опроса, большая часть граждан РФ (65%) уверены в том, что использование мобильных телефонов, смартфонов и планшетов серьезно вредит учебе, в обратном уверены 29%. В том, что запрет на использование телефонов повысит успеваемость школьников, уверены 46% опрошенных. При этом только 18% респондентов знают, что сегодня обсуждается предложение о законодательном запрете на использование гаджетов в школе. Большая часть опрошенных (43%) ничего не знает об этой инициативе, 39% "что-то слышали" о ней.
По результатам исследования ФОМ, 29% опрошенных россиян считают, что телефон у школьников необходимо забирать на время уроков и отдавать после их окончания. В том, что можно разрешить держать гаджеты при себе, но необходимо наказывать детей, если они ими пользуются, уверены 25%. Еще 19% россиян считают, что надо в принципе запретить школьникам приносить телефоны в школу, 13% полагают, что стоит забирать гаджеты на входе в школу и возвращать после окончания учебного дня.
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Против любых запретов на использование телефона в школе и на уроках выступили 6% россиян. Большинство из них аргументировали свою позицию тем, что телефон нужен для связи детей и родителей, для поиска информации и для коммуникации в экстренных случаях.
В том, что телефоны нужно запретить для школьников всех возрастов, уверены большинство из тех, кто выступил за запрет (52% от их числа). 22% из них думают, что запрет должен касаться только учеников младшей школы, 13% считают необходимым распространить запрет на среднюю школу, 6% - на учеников старших классов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 3-4 августа в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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СН_ОбразованиеФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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