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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В КЧР в день Курбан-байрама организуют продажу овец по ценам ниже рыночных

16:49, 9 августа 2019
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© Fotolia / Grigory BruevОвцы на дороге с видом на Кавказский хребет
Овцы на дороге с видом на Кавказский хребет
© Fotolia / Grigory Bruev
ЧЕРКЕССК, 9 авг - РИА Новости. В двух городах КЧР – Черкесске и Карачаевске в Курбан-Байрам будут работать специальные пункты продажи по ценам ниже рыночных, сообщили в пресс-службе главы региона.
Организовать продажу жертвенных животных в день праздника Курбан-байрам по ценам на 25-50% ниже рыночной стоимости поручил глава республики Рашид Темрезов.
В этот же день во всех муниципальных районах КЧР по поручению главы республики малоимущим семьям к празднику жертвоприношения раздадут барашков.
Курбан-Байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам и приходится на десятое число месяца Зуль-хиджа, 12 месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Дата праздника определяется по лунному календарю и сдвигается каждый год. В Курбан-Байрам богослужение традиционно начинается с проповедей в мечетях, молитв и праздничного намаза, кульминацией является жертвоприношение. Праздник продолжается три дня.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовОбщество
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