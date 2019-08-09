В КЧР в день Курбан-байрама организуют продажу овец по ценам ниже рыночных

Овцы на дороге с видом на Кавказский хребет

ЧЕРКЕССК, 9 авг - РИА Новости. В двух городах КЧР – Черкесске и Карачаевске в Курбан-Байрам будут работать специальные пункты продажи по ценам ниже рыночных, сообщили в пресс-службе главы региона.

Организовать продажу жертвенных животных в день праздника Курбан-байрам по ценам на 25-50% ниже рыночной стоимости поручил глава республики Рашид Темрезов.

В этот же день во всех муниципальных районах КЧР по поручению главы республики малоимущим семьям к празднику жертвоприношения раздадут барашков.