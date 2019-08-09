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РИА Новости

В Турции около 900 зданий пострадали в результате землетрясения

16:43, 9 августа 2019
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© AP Photo / Ramazan Cetin/DHAПоследствия землетрясения в Бозкурте, в провинция Денизли, западная Турция. 8 августа 2019
Последствия землетрясения в Бозкурте, в провинция Денизли, западная Турция. 8 августа 2019
© AP Photo / Ramazan Cetin/DHA
Последствия землетрясения в Бозкурте, в провинция Денизли, западная Турция. 8 августа 2019
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Ущерб 868 зданиям нанесен в результате сильного землетрясения на западе Турции, 108 из них пострадали значительно, заявил министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы 8 августа в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции. Очаг залегал на глубине семь километров. Как ранее заявил глава турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу, 23 человека обратились в медицинские учреждения после землетрясения.
"В больницах сейчас не осталось ни одного раненого, все выписаны. В городах Бозкурт и Чардак, которые пострадали больше всего, нанесен ущерб 868 зданиям, из них 108 имеют значительные разрушения. В конце месяца мы начнем строительство 150 новых домов и мечети в Бозкурте, которая тоже получила повреждение, и через 5-6 месяцев все будет закончено. Сто зданий будет построено в Чардаке", - сказал Курум журналистам.
По его словам, 75% населения Турции проживает в сейсмически опасных зонах. "Частые землетрясения напоминают нам о том, что нужно как можно быстрее перестраивать наши здания, чтобы они были сейсмоустойчивы", - добавил министр.
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