В Турции более 20 человек обратились за медпомощью после землетрясения

Медик готовит шприц с вакциной против гриппа

АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Двадцать три человека обратились в медицинские учреждения после землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в четверг на западе Турции, заявил глава турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции. Очаг залегал на глубине семь километров.

Как ранее заявила глава управления здравоохранения провинции Денизли Берна Озтюрк, погибших в результате землетрясения нет, шесть человек были доставлены в больницы в состоянии паники и с легкими травмами.

"В провинциях Денизли, Ыспарта и Афьонкарахисар в больницы после землетрясения обратились 23 человека", - сказал Гюллюоглу журналистам.