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РИА Новости

В Турции более 20 человек обратились за медпомощью после землетрясения

17:08, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Двадцать три человека обратились в медицинские учреждения после землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в четверг на западе Турции, заявил глава турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции. Очаг залегал на глубине семь километров.
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Вчера, 09:11РИА Новости
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Как ранее заявила глава управления здравоохранения провинции Денизли Берна Озтюрк, погибших в результате землетрясения нет, шесть человек были доставлены в больницы в состоянии паники и с легкими травмами.
"В провинциях Денизли, Ыспарта и Афьонкарахисар в больницы после землетрясения обратились 23 человека", - сказал Гюллюоглу журналистам.
Он добавил, что в нескольких деревнях был нанесен ущерб зданиям старой постройки.
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