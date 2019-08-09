Сторонники Атамбаева рассказали о допросах

Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

© Sputnik Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии. 8 августа 2019

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Допрошенные в МВД Киргизии сторонники бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева сообщили, что проходят свидетелями по делу о событиях 7-8 августа в стране.

"Я дала подписку о неразглашении. Вызвали меня. По событиям 7-8 августа, но конкретно я не могу сказать. Все хорошо, вежливо со стороны следователей. Да, (прохожу) как свидетель", - сказала депутат парламента Киргизии Асель Кодуранова журналистам.

"Дал показания, подписал подписку о неразглашении тайны следствия. Обращались хорошо, уважительно, никаких проблем со стороны представителей министерства внутренних дел нет. В целом разговор шел о 7 августа и 8 августа. Все вместе", - сказал журналистам экс-депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, добавив, что, допрос шел в том числе и о захвате заложников при попытке задержать бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как отметил Жээнбеков, он проходит по делу как свидетель.

Ранее Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.