Бывшая жена подала в лондонский суд иск к Потанину на 5,8 миллиарда фунтов

ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-супруга российского бизнесмена Владимира Потанина Наталья подала в Высокий суд Лондона иск к бывшему мужу на 5,8 миллиарда фунтов стерлингов в рамках процесса о разделе имущества, сообщило в пятницу британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, дело между российскими бывшими супругами может стать самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Лондонского суда.
Брак Потаниных был официально расторгнут в феврале 2014 года после 30 лет совместной жизни. Наталья Потанина в 2017 году подала в Пресненский суд Москвы два иска на 217 и 849 миллиардов рублей, однако требования были отклонены, так как "истекли сроки давности". Апелляция бывшей супруги бизнесмена также была отклонена судом вышестоящей инстанции.
По информации The Telegraph, в лондонском суде представлять интересы 58-летней Потаниной поручено адвокату Чарльзу Ховарду. Бизнесмен, в свою очередь, нанял известную в области бракоразводных процессов Фиону Шэклтон, которую в профессиональных кругах называют "Стальная магнолия". Адвокат представляла в суде интересы королевских особ и знаменитостей, среди которых Принц Чарльз и Пол Маккартни.
Состояние Потанина Forbes в марте 2019 года оценил в 18,1 миллиарда долларов, что обеспечило ему 6-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его крупнейшим активом является пакет в почти 35% акций "Норникеля", лидирующий в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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