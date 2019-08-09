Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T16:29Z
https://ria.ru/20190809/1557353805.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40581/36/405813662_0:53:2049:1205_1036x0_80_0_0_7e2732b0577559c05270bf214fea4f88.jpg
РИА Новости

Бывшая жена подала в лондонский суд иск к Потанину на 5,8 миллиарда фунтов

16:29, 9 августа 2019
1213
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВладимир Потанин с экс-женой Натальей
Владимир Потанин с экс-женой Натальей
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Владимир Потанин с экс-женой Натальей. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости. Экс-супруга российского бизнесмена Владимира Потанина Наталья подала в Высокий суд Лондона иск к бывшему мужу на 5,8 миллиарда фунтов стерлингов в рамках процесса о разделе имущества, сообщило в пятницу британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, дело между российскими бывшими супругами может стать самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Лондонского суда.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
30 июля, 18:03РИА Новости
В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой
Брак Потаниных был официально расторгнут в феврале 2014 года после 30 лет совместной жизни. Наталья Потанина в 2017 году подала в Пресненский суд Москвы два иска на 217 и 849 миллиардов рублей, однако требования были отклонены, так как "истекли сроки давности". Апелляция бывшей супруги бизнесмена также была отклонена судом вышестоящей инстанции.
По информации The Telegraph, в лондонском суде представлять интересы 58-летней Потаниной поручено адвокату Чарльзу Ховарду. Бизнесмен, в свою очередь, нанял известную в области бракоразводных процессов Фиону Шэклтон, которую в профессиональных кругах называют "Стальная магнолия". Адвокат представляла в суде интересы королевских особ и знаменитостей, среди которых Принц Чарльз и Пол Маккартни.
Состояние Потанина Forbes в марте 2019 года оценил в 18,1 миллиарда долларов, что обеспечило ему 6-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его крупнейшим активом является пакет в почти 35% акций "Норникеля", лидирующий в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
Владимир Потанин и Наталья Потанина с детьми. Архивное фото
14 сентября 2017, 20:18РИА Новости
Мосгорсуд подтвердил право Потанина не платить экс-супруге 215 млрд рублей
8123134
Обсудить 1
Владимир ПотанинЛондонВ мире
Рекомендуем
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
РИА
Новости
Флаг Украины
В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
Украинские военнослужащие на полигоне во время учений
Украина подготовила 800 полицейских для "возвращения" территорий Донбасса
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Лента
новостей
Сбор урожая яблок
Источник рассказал об отношении ЕС к российскому продэмбарго
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко поручил спецслужбам прослушивать граждан "цивилизованно"
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Южные Курилы
Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020
Министр иностранных дел Китая Ван И
В МИД Китая выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Кашмира
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" оспорил в суде порядок определения цены на газ для населения
Вильнюс
Россия остается главным торговым партнером Литвы
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
Эксперт рассказал о сложностях решения вопроса о займах царской России
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния