В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи в Татарстане арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячного ребенка, сообщается на сайте СК РФ.

В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой

В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой

"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.