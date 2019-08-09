В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи в Татарстане арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячного ребенка, сообщается на сайте СК РФ.
Как стало известно ранее, 5 августа подозреваемый пришел в квартиру к матери девочки в Казани. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, после чего мужчина избил ее. Через несколько часов она скончалась от черепно-мозговой травмы, а мужчина скрылся. Его задержали 7 августа.
"Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый признал свою вину. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.