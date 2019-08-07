В Казани задержали мужчину, забившего до смерти девятимесячную девочку

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Следователи в Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячного ребенка, сообщается на сайте СК по Татарстану.
Согласно данным ведомства, 5 августа подозреваемый пришел в квартиру к матери девочки в Казани. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, после чего мужчина избил ее. Через несколько часов она скончалась от черепно-мозговой травмы, а мужчина скрылся.
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 7 августа 2019 года в жилом комплексе города по подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.