В Казани задержали мужчину, забившего до смерти девятимесячную девочку

Согласно данным ведомства, 5 августа подозреваемый пришел в квартиру к матери девочки в Казани. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. В это время девочка стала капризничать, после чего мужчина избил ее. Через несколько часов она скончалась от черепно-мозговой травмы, а мужчина скрылся.