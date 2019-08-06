Житель Казани забил до смерти девятимесячную девочку из-за плача

КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Следователи в Казани возбудили уголовное дело об убийстве после того, как девятимесячную девочку забил до смерти знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Татарстану.

"Ночью 6 августа в квартире одного из домов по улице Н. Фаттаха в Казани обнаружено тело девятимесячной девочки с признаками насильственной смерти в виде следов побоев и черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 5 августа к матери девочки пришел в гости знакомый. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. Установлено, что в это время девочка стала капризничать, и мужчина избил ее.

"Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. В результате через несколько часов девочка скончалась", - отмечает ведомство.