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РИА Новости

На Тамани в грязевом вулкане нашли череп древнего носорога

16:16, 9 августа 2019
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© Азовский историко‑археологический и палеонтологический музей‑заповедникЧереп кавказского эласмотерия, найденный на Таманском полуострове
Череп кавказского эласмотерия, найденный на Таманском полуострове
© Азовский историко‑археологический и палеонтологический музей‑заповедник
Череп кавказского эласмотерия, найденный на Таманском полуострове
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Палеонтологи обнаружили в древнем грязевом вулкане Синяя Балка на Таманском полуострове второй в мире череп кавказского эласмотерия (древний носорог), рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.
Раскопки древнего памятника в Краснодарском крае ведутся уже несколько десятилетий, последние 11 лет там работают ученые Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника, а также археологи и палеонтологи из Москвы и Санкт-Петербурга. За это время специалисты обнаружили там остатки не менее 130 крупных животных.
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"В этом году мы обнаружили остатки около десятка слонов и трех древних носорогов, но самой интересной находкой стал почти целый череп кавказского эласмотерия. Это второй в мире известный череп эласмотерия этого вида и первый мужского пола", - сказал Титов.
Он напомнил, что несколько лет назад на Тамани палеонтологи уже обнаружили череп самки эласмотерия, который теперь экспонируется в Азовском музее-заповеднике.
"Уникальность нынешней находки в том, что он сохранился намного лучше предыдущего черепа, что с учетом геологического возраста месторождения в 1,2 – 1,4 миллиона лет (ранний плейстоцен) немаловажно", - пояснил собеседник агентства.
Кроме того, найденный череп гораздо крупнее предыдущего, поскольку принадлежал самцу.
"У него больше купол, к которому крепился рог. Длина черепа - более 1,5 метра. Это значит, что особь была около 4,5 метра длиной и около 3 метров высотой в холке", - уточнил Титов.
В настоящее время череп уже доставлен в Азовский музей-заповедник для реставрации.
Ученые отмечают, что новые находки позволят дать более полное представление об этом виде, который до сих пор в науке описан достаточно фрагментарно. Кроме того, ранее в Синей Балке археологи обнаружили каменные орудия труда древнейшего человека, и теперь надеются обнаружить останки Homo ergaster (человека работающего) или Homo erectus (человека прямоходящего).
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ТаманьРАНРоссийская академия наукКраснодарский крайРИА Наука
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