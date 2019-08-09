На Тамани в грязевом вулкане нашли череп древнего носорога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Палеонтологи обнаружили в древнем грязевом вулкане Синяя Балка на Таманском полуострове второй в мире череп кавказского эласмотерия (древний носорог), рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Вадим Титов.

Раскопки древнего памятника в Краснодарском крае ведутся уже несколько десятилетий, последние 11 лет там работают ученые Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника, а также археологи и палеонтологи из Москвы и Санкт-Петербурга. За это время специалисты обнаружили там остатки не менее 130 крупных животных.

"В этом году мы обнаружили остатки около десятка слонов и трех древних носорогов, но самой интересной находкой стал почти целый череп кавказского эласмотерия. Это второй в мире известный череп эласмотерия этого вида и первый мужского пола", - сказал Титов.

Он напомнил, что несколько лет назад на Тамани палеонтологи уже обнаружили череп самки эласмотерия, который теперь экспонируется в Азовском музее-заповеднике.

"Уникальность нынешней находки в том, что он сохранился намного лучше предыдущего черепа, что с учетом геологического возраста месторождения в 1,2 – 1,4 миллиона лет (ранний плейстоцен) немаловажно", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, найденный череп гораздо крупнее предыдущего, поскольку принадлежал самцу.

"У него больше купол, к которому крепился рог. Длина черепа - более 1,5 метра. Это значит, что особь была около 4,5 метра длиной и около 3 метров высотой в холке", - уточнил Титов.

В настоящее время череп уже доставлен в Азовский музей-заповедник для реставрации.