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РИА Новости

Украина подготовила 800 полицейских для "возвращения" территорий Донбасса

16:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на полигоне во время учений
Украинские военнослужащие на полигоне во время учений
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие на полигоне во время учений. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины подготовило уже почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, уже разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в первый год. В частности, в этих районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.
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Популярные комментарии
Ребятаааа, сегодня не Ваш день! В Донбассе уже живут КОРЕННЫЕ жители с Российским гражданством. А граждан России, РФ защищает.
9 августа, 16:13
ssedlex76
1710000
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