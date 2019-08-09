Украина подготовила 800 полицейских для "возвращения" территорий Донбасса

Украинские военнослужащие на полигоне во время учений. Архивное фото

Украинские военнослужащие на полигоне во время учений

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины подготовило уже почти 800 полицейских, которые в будущем будут задействованы в операции по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса", - говорится в сообщении.