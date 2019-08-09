В Житомирской области 24 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Житомирской области Украины, пострадали 24 человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.

По данным полиции, около 13.10 (совпадает с мск) поступило сообщение, что микроавтобус и автомобиль BMW столкнулись в Житомирском районе, в результате чего BMW загорелся.