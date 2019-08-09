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РИА Новости

В Житомирской области 24 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

16:06, 9 августа 2019
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© Фото : У ДСНС України у Житомирській областіДТП с участием рейсового автобуса в Житомирской области Украины. 9 августа 2019
ДТП с участием рейсового автобуса в Житомирской области Украины. 9 августа 2019
© Фото : У ДСНС України у Житомирській області
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Житомирской области Украины, пострадали 24 человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
По данным полиции, около 13.10 (совпадает с мск) поступило сообщение, что микроавтобус и автомобиль BMW столкнулись в Житомирском районе, в результате чего BMW загорелся.
© Фото : У ДСНС України у Житомирській областіДТП с участием рейсового автобуса в Житомирской области Украины. 9 августа 2019
ДТП с участием рейсового автобуса в Житомирской области Украины. 9 августа 2019
© Фото : У ДСНС України у Житомирській області
ДТП с участием рейсового автобуса в Житомирской области Украины. 9 августа 2019
"Травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают полицейские.
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