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РИА Новости

Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной

15:50, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Группа S7 назвала причину, из-за которой российский Boeing 737 пролетел над Украиной.
Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус", который следовал рейсом из Бари в Москву, прошел через украинское воздушное пространство.
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"Действительно, 7 августа при выполнении рейса S7 636 Бари — Москва командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено", — заявили в S7 в комментарии для РБК.
Отмечается, что экипаж Boeing получил разрешение войти в украинское воздушное пространство в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла.
В украинском предприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" отметили, что диспетчеры действовали в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO и национальными нормативно-правовыми актами.
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"Речь о безопасности". Аналитик о пролете российского самолета над УкраинойУкраинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет, следует из заявления госпредприятия "Украэрорух". Что может означать этот жест, предположил в эфире радио Sputnikполитический аналитик Павел Шипилин.
Это был первый случай за почти четыре года, когда Киев позволил российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Украину после разрешения.
С 25 октября 2015 года украинские власти закрыли воздушное пространство для российских пассажирских и грузовых перевозок, в том числе транзитных. Поводом для санкций против "Аэрофлота", "Трансаэро", S7 и "Якутии" стали полеты этих компаний в Крым после возвращения полуострова в состав России. В ответ российские власти ввели зеркальные меры в отношении украинских перевозчиков. В Росавиации подчеркнули, что запрет будет действовать до тех пор, пока решение киевских властей будет оставаться в силе.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве не раз отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеS7 GroupBoeing 737S7 AirlinesРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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