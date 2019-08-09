Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Группа S7 назвала причину, из-за которой российский Boeing 737 пролетел над Украиной.

Накануне самолет российской авиакомпании "Глобус", который следовал рейсом из Бари в Москву, прошел через украинское воздушное пространство.

"Действительно, 7 августа при выполнении рейса S7 636 Бари — Москва командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролет над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования. Разрешение было получено", — заявили в S7 в комментарии для РБК.

Отмечается, что экипаж Boeing получил разрешение войти в украинское воздушное пространство в зоне ответственности Львовского диспетчерского узла.

В украинском предприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух" отметили, что диспетчеры действовали в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO и национальными нормативно-правовыми актами.

Это был первый случай за почти четыре года, когда Киев позволил российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила Украину после разрешения.

С 25 октября 2015 года украинские власти закрыли воздушное пространство для российских пассажирских и грузовых перевозок, в том числе транзитных. Поводом для санкций против "Аэрофлота", "Трансаэро", S7 и "Якутии" стали полеты этих компаний в Крым после возвращения полуострова в состав России. В ответ российские власти ввели зеркальные меры в отношении украинских перевозчиков. В Росавиации подчеркнули, что запрет будет действовать до тех пор, пока решение киевских властей будет оставаться в силе.