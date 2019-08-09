В Ямальском районе ЯНАО создадут жилфонд для врачей и учителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Специализированный жилищный фонд для врачей и учителей создадут в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава округа побывал в двух населенных пунктах Ямальского района. Рабочая поездка началась с села Салемал, а затем губернатор осмотрел райцентр - Яр-Сале.

"Проблема была всегда - в села едут менее охотно, чем в крупные города. Но, тем не менее, всегда находились люди, которые приезжали и пускали здесь корни. Конечно, хочется, чтобы это происходило легко и быстро, но даже в городе, где больше возможностей, не всегда получается так. Что мы точно делаем на Ямале – создаем максимальные условия. Это жилье и заработная плата. В районе будем строить специализированный жилищный фонд для врачей и учителей", - приводятся слова Артюхова в сообщении пресс-службы губернатора в пятницу.

Губернатор уточнил, что речь идет об отдельных домах, которые позволят закрыть потребность в квартирах.

Вопрос кадров в течение поездки поднимался несколько раз. Специалистов в Ямальском районе не хватает в разных сферах, но особенно остро - в образовании и здравоохранении.

На встрече с жителями района Артюхов рассказал о планах по развитию территории. В первую очередь, это строительство жилья и социальных объектов. В Мысу Каменном в этом году начали строить детский сад, завершить строительство планируют в 2021 году. Для Панаевска, Нового Порта и Сеяхи проектируют новые школы по 300 мест в каждой. Их ввод запланирован на 2023 год.

"В прошлом году мы договорились, что начнем строить те объекты здравоохранения, которые сейчас в плохом состоянии, в первую очередь, это стационар в Яр-Сале на 70 коек. Год ушел на проектирование, со следующего года начнем непосредственно строительство. А в дальнейшем договорились целый городок развивать. Полностью уведем медицину из деревянных зданий в капитальные и современные", - рассказал о планах в сфере медицины Артюхов.