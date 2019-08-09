Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T15:37Z
https://ria.ru/20190809/1557350684.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155658/81/1556588183_0:252:3062:1974_1036x0_80_0_0_5fcef994cf309dd5ab787d9021d1733c.jpg
РИА Новости

В Москве закрыли канатную дорогу из-за сильного ветра

15:37, 9 августа 2019
382
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская канатная дорога закрыта для посетителей в пятницу из-за усиления ветра в Москве, сообщается на официальном сайте канатной дороги.
Ранее пресс-служба МЧС столицы сообщила, что порывы ветра ночью и утром в пятницу составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.
Люди под зонтами во время дождя в Москве
7 августа, 16:35РИА Новости
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
"На данный момент Московская канатная дорога закрыта в связи с усилением ветра в Москве. Мы откроемся, как только постоянный ветер снизится до допустимых пределов безопасного функционирования канатной дороги", - говорится в сообщении.⠀
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погоды в пятницу закрыты для посещения парки, подведомственные департаменту культуры Москвы, а также Московский зоопарк.
110100
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмПогодаМЧСМоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
В Москве около 15 деревьев повалено из-за сильного ветра
РИА
Новости
Украинский военный с американским противотанковым ракетным комплексом Джавелин (Javelin)
Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin
Череп кавказского эласмотерия, найденный на Таманском полуострове
На Тамани в грязевом вулкане нашли череп древнего носорога
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Московские парки закрыли для посетителей из-за непогоды
Лента
новостей
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Члены комиссии СПЧ посетят задержанных после незаконных акций в Москве
Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают обвиняемого в особо тяжком преступлении
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной
Тропический шторм Пакхар в Гонконге. 27 августа 2017
В Китае более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна "Лекима"
Роутер
В России соберут старые роутеры на переработку
Тушение лесных пожаров
"Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации более 40 лесных пожаров за сутки
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
После ЧП на складе под Ачинском поступило 200 заявлений о компенсациях
Зрители в кинотеатре
В Минкультуры назвали инициатора обсуждения запрета проносить еду в кино
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния