В Москве закрыли канатную дорогу из-за сильного ветра

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская канатная дорога закрыта для посетителей в пятницу из-за усиления ветра в Москве, сообщается на Московская канатная дорога закрыта для посетителей в пятницу из-за усиления ветра в Москве, сообщается на официальном сайте канатной дороги.

Ранее пресс-служба МЧС столицы сообщила, что порывы ветра ночью и утром в пятницу составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.

"На данный момент Московская канатная дорога закрыта в связи с усилением ветра в Москве. Мы откроемся, как только постоянный ветер снизится до допустимых пределов безопасного функционирования канатной дороги", - говорится в сообщении.⠀