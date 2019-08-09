Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", - сказал Тейлор, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Его цитирует агентство УНИАН.

Верховная рада Украины в январе приняла закон, который позволит министерству обороны напрямую закупать импортную военную продукцию. Закон позволяет государственным заказчикам непосредственно покупать продукцию, платить за работу и услуги оборонного назначения по импорту. Это позволит оптимизировать и ускорить процесс закупок по импорту, а также сэкономить средства за отсутствия посредников.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.