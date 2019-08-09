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РИА Новости

Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin

15:36, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / Genya SavilovУкраинский военный с американским противотанковым ракетным комплексом "Джавелин" (Javelin)
Украинский военный с американским противотанковым ракетным комплексом Джавелин (Javelin)
© AFP 2019 / Genya Savilov
Украинский военный с американским противотанковым ракетным комплексом "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.
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"Принуждение к дани". Киев планирует купить у США много оружияКиевские власти собираются закупить "крупную партию" американского оружия, заявил украинский посол в США. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что у подобных планов есть два аспекта.
"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", - сказал Тейлор, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Его цитирует агентство УНИАН.
Верховная рада Украины в январе приняла закон, который позволит министерству обороны напрямую закупать импортную военную продукцию. Закон позволяет государственным заказчикам непосредственно покупать продукцию, платить за работу и услуги оборонного назначения по импорту. Это позволит оптимизировать и ускорить процесс закупок по импорту, а также сэкономить средства за отсутствия посредников.
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Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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