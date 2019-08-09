В Совфеде контролируют ситуацию с лесными пожарами

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию держит на постоянном контроле вопрос эффективности взаимодействия территориальных органов в борьбе с лесными пожарами, заявил председатель комитета Алексей Майоров.

"Вопросы повышения эффективности взаимодействия территориальных органов в борьбе с лесными пожарами находятся на постоянном контроле комитета", - сказал он журналистам по итогам состоявшегося в Рослесхозе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Сенатор отметил, что одним из важных факторов, снижающих эффективность борьбы с лесными пожарами, является несвоевременное принятие необходимых подзаконных актов. В результате регионы не могут реализовать свои полномочия в области тушения пожаров.

"Правительство приняло постановление, утверждающее нормативы обеспеченности региона пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, другими средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Мы надеемся, что это позволит улучшить ситуацию", - отметил он.

Майоров подчеркнул, что правительство РФ планирует предоставить Рослесхозу субвенции из федерального бюджета в объеме более 1,8 миллиарда рублей на мероприятия по тушению лесных пожаров на территориях ряда регионов.

"Слаженная деятельность территориальных органов управления лесным хозяйством, федерального центра, сил Минобороны России и МЧС России поможет избежать рисков дальнейшего распространения огня, сократить экономический и экологический ущерб", - сказал председатель комитета.

Майоров сообщил, что комитет держит на контроле подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мер противопожарной безопасности в лесах, и продолжает активное взаимодействие с Рослесхозом и Минприроды по этому вопросу. Совместная и скоординированная работа будет способствовать предотвращению возможного возникновения неуправляемых чрезвычайных ситуаций, убеждён он.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведется постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.