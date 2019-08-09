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РИА Новости

В Совфеде контролируют ситуацию с лесными пожарами

15:30, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию держит на постоянном контроле вопрос эффективности взаимодействия территориальных органов в борьбе с лесными пожарами, заявил председатель комитета Алексей Майоров.
"Вопросы повышения эффективности взаимодействия территориальных органов в борьбе с лесными пожарами находятся на постоянном контроле комитета", - сказал он журналистам по итогам состоявшегося в Рослесхозе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
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Сенатор отметил, что одним из важных факторов, снижающих эффективность борьбы с лесными пожарами, является несвоевременное принятие необходимых подзаконных актов. В результате регионы не могут реализовать свои полномочия в области тушения пожаров.
"Правительство приняло постановление, утверждающее нормативы обеспеченности региона пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, другими средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. Мы надеемся, что это позволит улучшить ситуацию", - отметил он.
Майоров подчеркнул, что правительство РФ планирует предоставить Рослесхозу субвенции из федерального бюджета в объеме более 1,8 миллиарда рублей на мероприятия по тушению лесных пожаров на территориях ряда регионов.
"Слаженная деятельность территориальных органов управления лесным хозяйством, федерального центра, сил Минобороны России и МЧС России поможет избежать рисков дальнейшего распространения огня, сократить экономический и экологический ущерб", - сказал председатель комитета.
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Майоров сообщил, что комитет держит на контроле подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мер противопожарной безопасности в лесах, и продолжает активное взаимодействие с Рослесхозом и Минприроды по этому вопросу. Совместная и скоординированная работа будет способствовать предотвращению возможного возникновения неуправляемых чрезвычайных ситуаций, убеждён он.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведется постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
5 августа, 11:53Программы - Радио Sputnik
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