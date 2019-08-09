Партия Зеленского намерена устранить "лазейки" в Налоговом кодексе

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Избранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что политсила намерена закрыть лазейки в Налоговом кодексе страны, в частности, для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
В феврале на сайте Минсоцполитики был опубликован законопроект, которым предлагается ввести более жесткую систему контроля над деятельностью ФЛП. В частности, проектом запрещается оформлять сотрудников как ФЛП вместо зачисления их в штат. ФЛП является наиболее выгодной формой предпринимательской деятельности на Украине с точки зрения налогообложения.
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"Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели, до начала работы Верховной рады, мы уже представим определенное решение", - сказал он в интервью "Украинскому радио".
По его словам, предприниматели недобросовестно используют возможности ФЛП.
"Все на ФЛП. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 миллионов гривен является максимальным лимитом для ФЛП (197,5 тысяч долларов в год - ред.)) за день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФЛП работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения", - отметил Гетманцев.
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