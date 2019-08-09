Партия Зеленского намерена устранить "лазейки" в Налоговом кодексе

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Избранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что политсила намерена закрыть лазейки в Налоговом кодексе страны, в частности, для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

В феврале на сайте Минсоцполитики был опубликован законопроект, которым предлагается ввести более жесткую систему контроля над деятельностью ФЛП. В частности, проектом запрещается оформлять сотрудников как ФЛП вместо зачисления их в штат. ФЛП является наиболее выгодной формой предпринимательской деятельности на Украине с точки зрения налогообложения.

"Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, или необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели, до начала работы Верховной рады, мы уже представим определенное решение", - сказал он в интервью "Украинскому радио".

По его словам, предприниматели недобросовестно используют возможности ФЛП.