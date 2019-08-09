Названа дата торжественного заседания Верховной Рады

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Торжественное заседание Верховной рады Украины, на котором новоизбранные депутаты принесут присягу, состоится в четверг, 29 августа, такое решение принято в пятницу на заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.

"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады Украины", - сказал председатель группы, глава партии "Слуга народа " Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания ведет телеканал " Рада ".

При этом перед голосованием он отметил, что ближайшие даты, когда может пройти заседание Рады – 27 или 29 августа. Представители партии "Европейская солидарность" предложили провести заседание 3 сентября, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20 августа.