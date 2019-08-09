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РИА Новости

Названа дата торжественного заседания Верховной Рады

15:06, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Торжественное заседание Верховной рады Украины, на котором новоизбранные депутаты принесут присягу, состоится в четверг, 29 августа, такое решение принято в пятницу на заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.
"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады Украины", - сказал председатель группы, глава партии "Слуга народа " Дмитрий Разумков. Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".
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При этом перед голосованием он отметил, что ближайшие даты, когда может пройти заседание Рады – 27 или 29 августа. Представители партии "Европейская солидарность" предложили провести заседание 3 сентября, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20 августа.
"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной рады девятого созыва 29 августа, для того чтобы не затягивать этот процесс, для того чтобы Верховная рада начала работать и мы смогли показать, как парламент нового созыва, эффективность своей деятельности", - сказал Разумков.
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