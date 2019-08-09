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РИА Новости

Глава Сахалина назвал дискуссию о принадлежности Южных Курил бессмысленной

14:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил РИА Новости, что не видит смысла обсуждать и дискутировать о территориальной принадлежности части Курильских островов после их появления на карте Японии на сайте Олимпиады-2020.
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.
"Когда речь идет о вопросах международного характера, то за оценками тех или иных действий наших иностранных партнеров лучше всего обращаться в МИД России. Что касается моей позиции по Курильским островам, то я её не скрываю и уже неоднократно говорил о том, что Курилы – российская земля. С тех пор ничего не изменилось и не изменится", - заявил собеседник агентства.
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По словам Лимаренко, федеральный центр держит вопросы развития Курильских островов на особом контроле. Он рассказал, что в настоящее время на Сахалине и Курилах реализуется самое большое на Дальнем Востоке число мероприятий по развитию центров экономического роста.
"До 2021 года на островах появятся 132 современных объекта здравоохранения, образования, культуры, спорта, соцзащиты, транспорта, жилищного строительства, коммунального хозяйства и газификации. Все эти социально значимые мероприятия осуществляются на средства федерального бюджета", - напомнил собеседник агентства.
"И, конечно, далеко не случайно во время своего недавнего визита в Сахалинскую область председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев лично посетил острова Курильской гряды. Это вполне четкий и ясный сигнал всем, кто пытается подискутировать на тему территориального вопроса. Обсуждать нечего. Курильские острова - наши", - подчеркнул Лимаренко.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
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Он добавил, что в настоящее время правительство области совместно с зампредом правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым прорабатывает инициативу по "обнулению" федеральных и региональных налогов для предпринимателей на Курилах.
"И очень важно, что эту идею премьер-министр России назвал интересной. Во время своей рабочей поездки в наш регион Дмитрий Анатольевич отметил, что Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. А затем выразил готовность рассмотреть имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области", - заключил глава региона.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Государственные флаги России (справа) и Японии
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Проблема заключения мирного договора между Россией и Японией
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииСиндзо АбэДмитрий МедведевМИД РФВладимир ПутинЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововПолитика
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