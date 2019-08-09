Украинские силовики 86 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики 86 раз нарушили новое перемирие в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Согласованное контактной группой новое перемирие действует в Донбассе с 21 июля.
"С момента объявления перемирия с 21 июля враг его нарушил 86 раз. В 56 случаях применялось стрелковое оружие, в 32 случаях – гранатометы различных типов, в 13 случаях – минометы калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал Безсонов. По его словам, всего по территории республики было выпущено 134 гранаты и 42 мины.
Представитель Народной милиции ДНР добавил, что за минувшую неделю украинские силовики более 30 раз нарушили перемирие.