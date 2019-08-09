В Подмосковье за ночь выпало около половины месячной нормы осадков

"Мы ожидали, что может выпасть до половины нормы осадков, 35-40 миллиметров при норме 77 миллиметров. Собственно говоря, так и произошло, но вот это количество осадков выпало на северо-западе Московской области", - сообщила Позднякова, отметив, в частности, большое количество осадков в районе Волоколамска, а также на юге Подмосковья - в районе Чехова.