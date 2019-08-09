В Подмосковье за ночь выпало около половины месячной нормы осадков

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 30 миллиметров осадков выпало минувшей ночью на северо-западе Подмосковья, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы ожидали, что может выпасть до половины нормы осадков, 35-40 миллиметров при норме 77 миллиметров. Собственно говоря, так и произошло, но вот это количество осадков выпало на северо-западе Московской области", - сообщила Позднякова, отметив, в частности, большое количество осадков в районе Волоколамска, а также на юге Подмосковья - в районе Чехова.
По словам специалиста, по мере приближения холодного атмосферного фронта к столице он обогнул регион и зона разделилась - часть пошла на север города, где наблюдались интенсивные дожди, а часть пошла на юг. В результате, в среднем, в Москве выпало около 10 миллиметров осадков.
Позднякова отметила, что циклон проходил через Москву практически центром, но из-за распределения зон осадков они оказались более интенсивными на севере и на юге.
"Тут сложно сказать, почему именно Москву сильные ливни обошли стороной", - заключила синоптик.